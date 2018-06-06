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Londra’da beş yıldızlı otelde yangın çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı.

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Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında 12 katlı otelde çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye ekibi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

Bölgedeki Sloane Caddesi ve Grosvenor Place araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

 

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