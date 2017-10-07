Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Londra Ulusal Tarih Müzesi önünde bir araç kalabalığa daldı. Metropolitan polisi, kazada yaralıların olduğunu, bir kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye kaldırıldığını, yaralarının hafif olduğunu belirtti.
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