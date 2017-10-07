Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araç müze önünde kalabalığa daldı, yaralılar olduğu belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra Ulusal Tarih Müzesi önünde bir araç kalabalığa daldı. Metropolitan polisi, kazada yaralıların olduğunu, bir kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye kaldırıldığını, yaralarının hafif olduğunu belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA