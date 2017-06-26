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Londra´da protestocular polisle çatıştı: 4 yaralı

İngiltere´de siyahi bir gencin polis tarafından gözaltına alınmasından birkaç gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından sokağa dökülenler polisle çatıştı. Olaylarda 4 polis yaralandı.

  • DHA
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okakta protesto gösterisi düzenleyen çok sayıda kişi çöp kutularını ateşe verdi, polisle çatıştı. Londra´nın doğusundaki Newham ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki siyahi bir genç otomobili polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Protestocular 25 yaşındaki bir çocuk babası Edir Frederico Da Costa´nın polis tarafından otomobilinde durdurulduktan sonra darp edildiğini, yüzünü CS gazı sıktılarını ve ağır yaralanma yüzünden hayatını kaybettiğini iddia ederek adalet istedi 15 Haziran´daki olayda, hastaneye kaldırılan Da Costa 6 gün sonra hayatını kaybetti Olayı protesto etmek için sokaklara dökülen kalabalık polisin Da Costa´yı haksız yere gözaltına aldıklarını ve ölümüne neden olduklarını belirterek `´Edson için adalet´´ `´Adalet istiyoruz´´ diye slogan attı Polisle yaşanan arbede sırasında 4 kişi gözaltına alındı, 4 polis memuru ise yaralandı.

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