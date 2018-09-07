Londra'da yaşayan Türk genci silahlı saldırıda öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk nüfusunun yoğun olduğu Tottenham bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki İsmail Tanrıkulu'nun bir mezarlıkta başından vurulmuş halde cesedi bulundu.

BABASI İFADE VERDİ

İsmail Tanrıkulu'nun babası Hasan Tanrıkulu'nun İngiliz polisine verdiği ifadede, "Oğlum, pazartesi sabahı kuzeniyle birlikte Tottenham Park Mezarlığı'nın girişine gitmiş. Muhtemelen tanıdıkları biri çağırdığı için gittiler. Sonra mezarlığın hemen girişinde, biri maskeli iki kişi bekliyormuş. Oğlum tek başına kapıdan içeri girdiğinde ateş etmişler" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Sabah)