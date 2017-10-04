Londra'ya seyahat eden bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı büyük bir panik yarattı

İngiltere'de bomba ihbarı havada büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

Başkent Londra'ya uçan ve Ryanair'e ait olan uçakta bomba ihbarı yapılması İngiliz Hava Kuvvetlerine bağlı Typhoon tipi iki savaş jetinin havalanarak olaya müdahale etmesiyle sonuçlandı.

Havada büyük panik Bomba ihbarına jetler havada müdahale etti

İki savaş jetinin havada uçakla görüntülenmesi yolcularda büyük bir şok etkisi yarattı.

Bomba ihbarının uçağın Litvanya'dan havalandıktan sonra yapıldığı aktarıldı. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polis insanları hızlı bir şekilde tahlliye ederek incelemeye başladı.