Londra'yı korkutan patlamanın elektronik sigara kaynaklı olduğu anlaşıldı

Şüpheli çanta alarmı üzerine güvenlik güçlerince tahliye edilen ve başkentte yoğun olarak kullanılan tren ve metro istasyonu Euston'daki olaya bir çanta içinde patlayan elektronik sigaranın neden olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

Britanya Ulaştırma Polisinden gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bir çantadaki elektronik sigaranın Euston istasyonunda bu akşam yaşanan küçük patlamanın nedeni olduğunu tahmin ediliyor. Memurlarımız halen olay yerinde. Olayda kimse yaralanmadı." denildi.

Polis, olay yerindeki incelemesinin ardından istasyonun kısa bir sürede tekrar normal işleyişine döndürüleceğini duyurdu.

Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, yere düşen bir bavuldan çıkan dumanın yolcular arasında paniğe yol açtığı yer alıyordu.

Çok sayıda metro ile şehirlerarası tren hattının geçtiği istasyona girmek üzere olan trenler durdurulmuştu.