Lotoda aynı topta iki rakam görününce…
İrlanda'nın şans topu oyunu Lotto Plus 1'in cumartesi günkü çekilişinde yaşanan olay ülkede gündemi değiştirdi. Televizyondan yayınlanan çekiliş sırasında makineden gelen ikinci topun üzerindeki hem 38 hem de 33 numarası görüldü.
İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde manşet olan habere göre; seyirciler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı ve çekilişte hile olabileceğini düşündü.
Ancak lotonun organizatörleri bugün yaptıkları açıklamada, herhangi bir hile olmadığını savunarak, ışık yansımasından ötürü 38 sayısının 33 olarak göründüğünü belirtti.
Çekiliş sonunda 38 numaralı topla birlikte şanslı sayılar 1, 4, 29, 45, 46 ve 26 olarak belirlendi.
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