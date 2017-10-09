Lotoda aynı topta iki rakam görününce…

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde manşet olan habere göre; seyirciler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı ve çekilişte hile olabileceğini düşündü.

Ancak lotonun organizatörleri bugün yaptıkları açıklamada, herhangi bir hile olmadığını savunarak, ışık yansımasından ötürü 38 sayısının 33 olarak göründüğünü belirtti.

Çekiliş sonunda 38 numaralı topla birlikte şanslı sayılar 1, 4, 29, 45, 46 ve 26 olarak belirlendi.