Suudi Arabistan Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sebhan: Lübnan asla eskisi gibi olmayacak

Suudi Arabistan Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Lübnan'ın Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasının ardından asla eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Sebhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,"Lübnan, istifanın ardından asla eskisi gibi olmayacak ve devletlerimize yönelik terörün atlama taşı olması kabul edilemez. Barışın mı yoksa terörün mü devleti olacağı liderlerinin elindedir." ifadesini kullandı.

Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sebhan, daha önceki açıklamalarında ülkesinin Lübnan Başbakanı Hariri'yi, "istifasını sunması" konusunda teşvik etmediğini kaydetmişti.

Sebhan, 29 Ekim'de de "Hizbullah'ın uygulamaları karşısında Lübnan hükümetinin sessizliğinden dolayı duyduğu şaşkınlığı" dile getiren bir paylaşımda bulunmuştu.

Hariri, kurduğu hükümetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.