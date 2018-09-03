Lübnan Dışişleri Bakanı Basil: UNRWA Lübnan için ölüm kalım meselesi

Basil, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yanı sıra donörler ve diğer ilgili ülkelerin büyükelçileriyle başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını tamamen durdurma yönündeki kararını kınadı.

UNRWA'nın çalışmalarına devam etmesinin Lübnan için ölüm kalım meselesi olduğunu ifade eden Basil, toplantıya katılan büyükelçilere, konunun önemini hükümetlerine iletmeleri ve UNRWA'ya mali desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

UNRWA çalışmalarının durdurulmasının yol açacağı bir takım olumsuzlukların radikalizmi artıracağına işaret eden Basil, dünyada radikalizmi yaymaya çalışan kesimlerin olduğunu belirtti.

Lübnan'ın, söz konusu kararı reddetmek için elinden geleni yapacağına işaret eden Basil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arap Birliği veya Birleşmiş Milletler'in (BM) toplanması halinde UNRWA'nın çalışmalarını nasıl koruyacağımızın yollarını arayacağız. UNRWA çalışmalarının sonlandırılması, radikalizm ve şiddete yol açmasının yanı sıra barış sürecine bir darbe daha vurulmuş olur."

Toplantıya katılan büyükelçilerden, ABD'nin söz konusu kararına karşı Lübnan'ın yanında durma ve UNRWA'ya desteklerini sürdürme yönünde taahhütler aldıklarını aktaran Basil, "Bu tür kararlar Lübnan'ı endişelendiriyor. Çünkü topraklarına dönme hakkı ellerinden alınmış Filistinliler, yardımların durdurulmasıyla bulundukları ülkelerde kaderlerine terk edilmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Basil, Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verilmesi düşüncesine karşı olduklarını kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda, başkent Beyrut'ta bulunan 15 ülkenin büyükelçisi ile 9 ülkenin maslahatgüzarının kat