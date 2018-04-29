Lübnan ordusu, İsrail'in alıkoyduğu vatandaşını teslim aldı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınlarındaki Şeba beldesi istihbarat birimi yetkililerinin, Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'yle (UNIFIL) koordinasyonun ardından bu sabah Nihad Duley isimli Lübnan vatandaşını teslim aldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnanlı vatandaşın iade edildiği bilgisi teyit edildi.

Açıklamada, dün gece İsrail-Lübnan sınırını geçen iki Lübnan vatandaşından birinin kısa süreli alıkonulduğu, soruşturmanın ardından Lübnan topraklarına iade edildiği aktarıldı.

İsrail ve Lübnan orduları yaptığı açıklamalarda bahsi geçen ikinci kişiye ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın dünkü haberinde, İsrail askerlerinin, Şeba'da sınır çitleri dışında Lübnanlı bir vatandaşı alıkoyarak İsrail tarafına götürdüğü kaydedilmişti.