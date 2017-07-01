Lübnan ordusu mülteci kampını bastı: 20 ölü, 60 yaralı

Lübnan ordusu mülteci kampında katliam gerçekleştirdi. Humus-Kusayr sınır bölgesinin Lübnan tarafında kurulan Arsel mülteci kampına baskın düzenleyen Lübnan Ordusu 20 Suriyeli mülteciyi vahşice öldürdü. Kampta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu bulunduğunu iddia eden Lübnan askerleri 400 mülteciyi tutukladı. Gece 03.00’te başlayan operasyona onlarca tank ve zırhlılar eşlik etti.

İNSANLIK SUÇU İŞLENDİ

Lübnan Ordusu’na bağlı askerlerin açtığı rastgele ateş sebebi ile 60’tan fazla mülteci de yaralandı. Yeni Şafak’a konu ile ilgili bilgi veren Ala Muhammed İbrahim, “Sabaha karşı ne olduğunu anlamadan yoğun ateş altına alındık, onlarca çocuk, kadın yaralandı burada alenen insanlık suçu işlendi” diye konuştu. Arsel Kampı’nda 3 bin 500 sivilin yaşadığını bildiren Ala Muhammed İbrahim baskına katılanların çoğunluğu Hizbullah militanlarından oluşuyordu, saldırı sabah 8’e kadar sürdü’ dedi. (YeniŞafak)