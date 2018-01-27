Lübnan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ahmed: Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu ispatlayan binlerce delil var

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Lübnan'ın Sayda şehrinde, "Osmanlı Döneminde Filistin" etkinliği gerçekleştirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde, Beyrut YEE tarafından düzenlenen "Osmanlı Döneminde Filistin" etkinliğinde, Filistin'in Osmanlı Döneminde çekilmiş fotoğrafları sergilendi ve "Filistin tarihi" konulu konferans tertiplendi.

Sayda Belediyesi binasındaki konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Sayda İzci Cemiyeti üyeleri, Lübnanlılar ve Sayda'da yaşayan Filistinli mülteciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, Filistin için düzenlenen her etkinliğin ayrı bir önem taşıdığına vurgu yaparak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Lübnan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi ve "Osmanlı Döneminde Filistin: Tarih ve Fotoğrafları" adlı kitabın yazarı Dr. Talib Mahmud Kara Ahmed, "Filistin tarihi" konulu konuşmasında, "Kudüs'ü başkent olarak kabul etmeye çalışan İsrail'in, Filistin topraklarında tarihi varlığını ispatlayacak ne bir eser ne de delil olabilecek bir fotoğraf bile yoktur. Buna karşılık, Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu ispatlayan binlerce delil bulunuyor." diye konuştu.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde çekilen Filistin fotoğraflarının çok önemli birer tarihi belge niteliğinde olduklarını ifade eden Dr. Ahmed, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul etmesinin tarih ile örtüşmediğini vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü ile İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde hazırlanan fotoğraflar, etkinliğe katılanların yoğun ilgisine neden oldu.

Etkinlikte, Sayda İzci Cemiyeti bando takımı tarafından, Diriliş Ertuğrul dizisinin müzikleri çalındı. Dr. Talib Mahmud Kara Ahmed'in kitaplarını imzalaması ile etkinlik sona erdi.