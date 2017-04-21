Lübnan'da Çağdaş Türk Şiiri Konferansı düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Çağdaş Türk Şiiri: Yönelişler ve Örnekler Konferansı düzenlendi.

Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği konferansta konuşan Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, çağdaş Türk şiirinin son yüzyıldaki serüvenine değindi.

Çağdaş Türk şiirinin Arap okuyucu tarafından fazla bilinmediğini ayrıca Arapçaya çevrilen şiirlerin de tercümelerinin sağlıklı olmadığını aktaran Suçin, bu nedenle çağdaş Türk şiirini tanıtmak istediğini söyledi.

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in şiirlerinde bulunan "saf şiir" kavramını açıklayan Suçin, kavramın şiirin ahengi ve anlamıyla ilgili olduğunu ve bunun Türk şiirine yeni bir soluk getirdiğini ifade etti.

Suçin ayrıca, modern şairlerin öncülüğünü yaptığı Garip akımının Türk şiirinin sadeleştirilmesi ve özgürleştirilmesinde payı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Suçin, Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinin kendilerinden sonraki şairleri etkilediğini den değinerek, Sezai Karakoç'un ikinci yeni ekolün öncülerinden olduğunu ve bu ekolün Türk şiirini çok sesli hale getirdiğini aktardı.

Aynı zamanda çevirmen olan Suçin, Arapçaya çevirdiği şiirlerin bir kısmını da dinleyicilerle paylaştı.

Konferansa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Cengiz Eroğlu, Lübnan Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yanı sıra Lübnanlı şiirseverler katıldı.