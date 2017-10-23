Lübnan'da son bir haftada 99 Suriyeli mülteci gözaltına alındı

Lübnan güvenlik güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bekaa bölgesinden izin almadan başka bir bölgeye giden 20 Suriyeli mültecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 20 Suriyeliden 6'sının 5 yaşından küçük çocuk olduğu ifade edildi.

Lübnan'da Bekaa gibi Suriyeli mülteciler için belirlenmiş özel bölgeler bulunuyor. Mültecilerin, alımı için çok zor şartlar gereken izin belgesi olmadan bu bölgelerden çıkmaları yasak. Suriyeli mülteciler de bu bölgelerde kalacak yer ve iş bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadıkları gerekçesiyle kaçak olarak ülkenin diğer bölgelerine geçiyor.

Bugün gözaltına alınanlarla beraber Lübnan'da son bir haftada gözaltına alınan Suriyeli mülteci sayısı 99 oldu.

Lübnan ordusu tarafından ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda 29 Suriyeli mülteci, Bekaa bölgesinde 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda ise 50 Suriyeli mülteci gözaltına alınmıştı.

Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetmişti

Lübnan ordusu tarafından Bekaa Vadisi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı bir mülteci kampına temmuz ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyelilerden dördünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ordudan yapılan açıklamada, gözaltına alınan dört kişinin "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, bazı yerel kaynaklar bu kişilerin gözaltı sırasında yapılan işkence nedeniyle öldüğünü iddia etmişti.

Ölen kişilerin ailelerine verilen cenazelerin medyaya yansıyan fotoğraflarında ağır darp ve işkence izleri görülmüştü.

Lübnan'da Suriyeli mülteciler "ülkesine dönsün" tartışması

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçen hafta yaptığı açıklamada, uluslararası topluma "Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesine imkan sağlama" çağrısı yaptı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde de Lübnan Dışişleri Bakanlığının mültecilerin ülkelerine dönmeleriyle ilgili bir taslak üzerinde çalıştığı ve bu taslağın bakanlar kurulunda ele alınacağı ifade edildi. İddia edilen taslağın, "mültecilerin gruplar halinde aşamalı olarak Suriye'deki güvenli bölgelere taşınmasını içerdiği ve mültecilerin dönüşünü hızlandıracak koşulların sağlanmasını hedeflediği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Lübnan'da 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları bu rakamın 1 buçuk milyondan fazla olduğunu ifade ediyor. Lübnan'ın, nüfusuna oranla en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.