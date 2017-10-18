Lübnan'da üç Mossad casusu yakalandı

Lübnan merkezli yayın yapan El Manar televizyonunun haberine göre Lübnan güvenlik güçleri İsrail istihbaratı Mossad'a çalışan üç kişiyi tutukladığını duyurdu.

İsrail istihbarat yetkilileri ile ilişkilerini kabul eden üç kişi, Lübnan'da faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah örgütüne ait topçu istasyonlarının fotoğraflarını çekmek için talimat aldıklarını da itiraf etti.

Mossad yetkilileriyle sosyal medya üzerinden görüştüklerini belirten üç kişi, para karşılığı Lübnan'da isyan başlatma teklifinde bulundukları da iddia edildi.