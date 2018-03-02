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Lübnan’da üzerinde ABD damgası olan radyoaktif madde bulundu

Lübnan Atom Enerjisi Komisyonu (IAEA), Uzai bölgesinde üzerinde yabancı dilde yazılar bulunan bir radyoaktif demir kapsül bulunmasının ardından çevrede yaşayanlara bölgenin güvenli olduğu açıklamasında bulundu.

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Lübnan Ulusal Bilgilendirme Ajansı’nın IAEA’dan aktardığı bilgiye göre, önceki gün saat 17.00 sularında yapılan bir ihbar üzerine, radyoaktif materyalin bulunduğu bölgede gerekli prosedürlerin uygulanması ve arama yapılması için Kolordu Komutanı Albay Huri ile Çevre Bakanı Tarık Kâtib arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. IAEA 1,5 saat sonra bölgeye ulaştı. Kolordu komutanlığı ile işbirliği içinde, bu radyoaktif maddenin teknik bir incelemesini yaparak gerekli radyolojik taramaları gerçekleştirdi.
 
Bölge analiz sonuçları, kapalı bir kapsül içerisinde sıkıştırılmış radyoaktif maddenin Amerikyum-Beryllium adlı iki nötron türü olduğu, kötü amaçlı olmayan çalışmalar için kullanıldığı anlaşıldı. Radyoaktif madde, bulunduğu bölgede sızmaya veya radyoaktif kirlenmeye neden olmadı. Bu maddenin radyasyon taraması sonucu, bu tipte radyoaktif kaynakların, standart oranlardan farklı olduğu ortaya çıktı.
 
IAEA tarafından yapılan açıklamada, çarşamba sabahı, Kolordu Komutanlığı ve Çevre Bakanlığı ile koordineli olarak, kapsülün, uluslararası standartlara uygun, emniyetli ve güvenli bir şekilde işlenmesi ve depolanması için IAEA laboratuvarlarına nakledildiği belirtildi.
 
Lübnan Ulusal Bilgilendirme Ajansı, bu radyoaktif maddenin genellikle petrol endüstrisinde kullanıldığını ve Lübnan’da, kullanma ihtimalinin olmadığını aktardı. IAEA kayıtlarında bulunmayan materyalin kaynağı bilinmiyor.
 
IAEA vatandaşlara, bu radyoaktif kapsülün bulunduğu bölgeler veya okyanuslar için herhangi bir tehlike oluşturmadığına dair güvence verdi. (Şarku'l Avsat)

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