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Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 5 ölü

Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ile Bilal Bedr grubu mensupları arasında çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan çatışmalarda yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Bu arada Fetih Hareketi Lübnan sorumlusu Fethi Ebu el-Ardet, kamptaki olayları görüşmek üzere Filistinli grupların bir araya geldiği toplantıda, sorunların çözülmesinde Filistinlilerin birliğinin korunması ve olayların sorumluların güvenlik güçlerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Emniyet güçlerin, kamp çevresinde güvenlik önlemlerini aldığını söyleyen Ardet, Bilal Bedr grubuna kendilerini feshetmeleri ve silahlarını teslim etmeye davet etti.

Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler arasında birkaç günden beri gerginlik yaşanıyor. Fetih Hareketi'nin, Bilal Bedr grubunun tasfiye edilmesindeki ısrarı nedeniyle gerginlik çatışmalara dönüşüyor.

Lübnan'da, resmi rakamlara göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Mültecilerin büyük kısmı ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta yaşıyor. Lübnan'da yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin kaldığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.

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