Lübnan'daki Hizbullah örgütünün 14 militanı Suriye'de öldürüldü

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimi yanında savaşan örgütün 14 mensubu Humus kenti kırsalında çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Söz konusu haberlerde ölü sayısının artabileceğine işaret edilirken, Hizbullah kanadından ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, Suriye'de ölen militanlarını "kutsal cihadın şehitleri" olarak nitelendiriyor.

Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümünden sorumlu olan Esed rejimine destek vermek için buradaki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ın kayıpları artarken, örgütün yeni militan toplama faaliyetlerini hızlandırdığı biliniyor.

Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını gerçekleştiren Mustafa Bedreddin, Mayıs 2016'da Şam'daki bir patlamada ölmüştü.

Suriye'deki Hizbullah işgali sürüyor

Suriye'deki muhalifler, cephe hatlarındaki Hizbullah militanlarını ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkar etti. İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebedani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime verdiği destekle varlığını duyurdu.

Beşşar Esed rejimini korumak amacıyla Suriye'de en az 10 bin silahlı militanı bulunan Hizbullah, yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneytra ve Dera illerinde konuşlanmış durumda. Hizbullah, ayrıca on binlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebedani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti.