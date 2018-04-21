Lübnan'dan binlerce Suriyeli mülteci zorla çıkarıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’daki en az 13 belediyenin 3 bin 664 Suriyeli mülteciyi evlerinden zorla sınır dışı ettiğini açıkladı. Vatandaşlıklarından ve dinlerinden dolayı belediyelerden çıkarıldıkları ve bu tedbirlerin doğrudan Suriyeli vatandaşlara karşı alındığını aktardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, aynı nedenlerden dolayı 42 binden fazla mültecinin tahliye edilme riski altında olduğunu söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün mülteci hakları direktörü Bill Frelick, “Belediyelerin, milliyet temelli veya dini ayrımcılıkla Suriyeli mültecileri zorla tahliye etmek için yasal bir gerekçesi yoktur. Suriyeli bir mültecinin, tahliyesi, uygun prosedürleri izleyen şeffaf, kanuni ve orantılı nedenlerle bireysel olarak yapılmalıdır” dedi.

Öte yandan, Lübnan'da nüfusun dörtte biri kadar Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana bir milyondan fazla mülteci komşu Lübnan'a sığındı.