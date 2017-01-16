Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit

Lübnan'da çöp krizine çözüm olarak başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı yakınında açılan Costa Brava atık toplama merkezine gelen martılar, hava trafiğini tehdit ederken, Lübnanlı yetkililer tarafından uygulanan avcıların kuşlara ateş açması çözümü ise çevrecilerin tepkisini çekti.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına sebep oldu. Yeni çöp toplama alanlarının açılması ile kriz çözüldü. Ancak Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nın yanında açılan Costa Brava çöp toplama alanı, çevresinde biriken martılar nedeniyle şimdi de hava trafiğini tehdit etmeye başladı.Yaklaşık 10 bin fit (3 kilometre) yüksekliğe kadar çıkabilen martılar, iniş kalkış sırasında uçaklar için tehdit oluşturuyor. Lübnan'ın havayolu şirketi Middle East Havayolları, kuşlara avcılar tarafından ateş açılmasını çözüm olarak sundu.

Hafta sonunda, avcıların havalimanı yanındaki kuşlara ateş ettiği görüntüler, hayvan hakları ve çevrenin korunmasını savunan grupların tepkisini çekerken, ülkede yeni bir tartışmaya yol açtı.  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA