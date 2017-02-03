Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lunaparkta cinayet gibi kaza

Lunaparktaki cinayet gibi kazada kadın turist hayatından oldu.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Korkunç kaza Çin’deki bir lunaparkta gerçekleşti. Eğlence makinesine binen kadın turist, cihazın üst üste dönmesiyle önce bulunduğu yerden sarktı sonra da yere çakıldı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, orada bulunanları da dehşete düşüren kaza kameraya yansıdı.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da silahlı çatışma

Fransa'da silahlı çatışma

At sürer gibi ineğe biniyor

At sürer gibi ineğe biniyor

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

89 yaşındaki nine hâlâ ameliyata giriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA