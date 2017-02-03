Lunaparkta cinayet gibi kaza
Lunaparktaki cinayet gibi kazada kadın turist hayatından oldu.
- İHA
Korkunç kaza Çin’deki bir lunaparkta gerçekleşti. Eğlence makinesine binen kadın turist, cihazın üst üste dönmesiyle önce bulunduğu yerden sarktı sonra da yere çakıldı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, orada bulunanları da dehşete düşüren kaza kameraya yansıdı.
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