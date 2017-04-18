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Maç sırasında futbolculara tribünden ölü fareler atıldı

Danimarka'da Brondby ile Kopenhag arasında oynanan derbide, Brondbyli taraftarlar korner atışı için köşeye giden Kopenhag formalı oyunculara ölü fareler attı.

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Danimarka'da Brondby ile Kopenhag arasında oynanan derbide, Brondbyli taraftarlar korner atışı için köşeye giden Kopenhag formalı oyunculara ölü fareler attı.

Danimarka futbolunun devleri Brondby ile Kopenhag arasındaki yıllar boyu süren çekişme dün kendini bir kez daha gösterdi. İki takımın oynadığı derbi maçında Brondbyli taraftarların Kopenhag formalı oyunculara ölü fareler atması kameralara yansıdı. Maç 1-0 skor ve Kopenhag'ın galibiyetiyle sona erdi.

 

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