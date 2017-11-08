Macar İslam Hakları Koruma Derneği, İslam karşıtı afiş asılmasına tepki gösterdi

Macar İslam Hakları Koruma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Budapeşte'deki bir mescidin girişine, aşırı sağcı Macaristan Kimlik Nesli Hareketinin, ''İslamlaşma öldürür. Doğu sınırına tel örgüye evet de.'' ifadesinin yer aldığı afiş asmasının edişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, Macaristan iktidar partisi Fidesz Meclis Grup Başkanı Gergely Gulyas'ın, 'Macaristan'da cami olmayacak.' şeklindeki açıklamasının ardından, aşırı sağ oluşumlarla irtibat halinde olan Macaristan Kimlik Nesli Hareketi, 6 Kasım'da Fehervar caddesindeki mescide, ''İslamlaşma öldürür. Doğu sınırına tel örgüye evet de.'' ifadelerinin yazılı olduğu afiş asarak belirli toplulukların tehdit olduğunu iddia etti." ifadesine yer verildi.

Eylemin toplulukları korkutmaya ve nefret uyandırmaya oldukça uygun olduğu belirtilen açıklamada, Gulyas'dan bu tür adımlardan kaçınması ve ilgili resmi birimlerin eylemciler hakkında adım atmasının beklendiği kaydedildi.

Macaristan'da son dönemde İslam karşıtı söylemler artışta

Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai'nin belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom'da, cami ve minare yapımı, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesinin yasaklanması yönünde karar alınmıştı.

Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen de "Çocuklarım ve torunlarımın şeriatın gölgesinde yaşamasını istemiyorum. Bir yerde Müslümanlar toplu halde yaşadıkları zaman eninde sonunda İslam hukukunun yürürlüğe sokulmasını isteyeceklerdir. Bu, sadece Müslümanlara değil, o bölgede yaşayan herkes için geçerli olacak. Biz Aziz Istvan'ın ülkesinin halifelik olmasını istemiyoruz." şeklinde konuşmuştu.