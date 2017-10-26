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Macaristan hükümeti Soros'u araştıracak

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Macar asıllı iş adamı George Soros'a ait örgütlerin ülkenin egemenliğini etkileyip etkilemediğinin araştırılacağını, Soros'un Brüksel'deki nüfuzunun Macaristan'ınkinden çok daha güçlü olduğunu söyledi.

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Lazar, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin aldığı karar sonucunda İçişleri Bakanı Sandor Pinter ve istihbarattan sorumlu bakan olarak kendisinin, sığınmacı krizi döneminde Soros'un desteklediği kurum ve kuruluşların, Macaristan'ın egemenliğini etkileyip etkilemediğine yönelik rapor hazırlayacağını kaydetti.

Soros'un Brüksel'deki etkisinin Macaristan'dan daha fazla olduğunu, kendi görüşlerini yaymak için birçok alanda adımlar attığını iddia eden Lazar, '"George Soros şahsi görüşlerini yaymak için gazetecileri ve medya organlarını satın aldı. İhtiyaç halinde Macaristan'ı suçlayıcı yazılar yazdırıldı. Soros'un kendi çıkarlarını korumak için Brüksel'de Macaristan'ınkinden daha büyük bir yapılanması var." diye konuştu.

Lazar, Avrupa Komisyonunda, Macaristan aleyhinde hazırlanan raporların aslında Soros'un adamları tarafından oluşturulduğunu da savunarak, 2015 sonbaharında sığınmacıların Macaristan sınırına kendi rızalarıyla değil planlı getirildiklerini iddia etti.

MACAR HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı iş adamı Soros'u finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Viktor Orban, "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macar hükümeti ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

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