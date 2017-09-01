Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macaristan sınıra çektiği tellerin parasını istiyor

Macaristan Devlet Bakanı Lazar, AB'nin, sığınmacıların girişini engellemek için sınırlarına çektiği iletli tel örgünün parasını istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Lazar, sığınmacı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SADECE KENDİMİZİN DEĞİL TÜM AB'NİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ"

Sığınmacı krizinin başlangıcından bugüne kadar Macaristan'ın, kendi vatandaşlarından topladığı vergilerle Schengen bölgesini tel örgü inşa ederek ve sınır koruma ekipleri eğiterek korumaya devam ettiğini belirten Lazar, ''Macaristan sadece kendisini değil aynı zamanda kıtadaki tüm vatandaşları yasa dışı göçe karşı koruyor. Avrupa vatandaşlarının güvenliğini Macar polisler ve askerler sağlıyor demek abartılı bir iddia olmaz.'' diye konuştu.

"YARISINI AB ÖDEMELİ"

Avrupa'nın dayanışma kapmasında Macaristan'ın sınır koruma giderlerinin yarısını ödemesi gerektiğini de öne süren Lazar, ''Başbakan Viktor Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e, şu ana kadar 800 milyon avroyu bulan Macaristan'ın sınır koruma harcamalarının yüzde 50'sini Brüksel'in ödemesi için mektup yazacak.'' ifadesini kullandı.

Lazar, AB'nin bazı ülkelere bu konuda çeşitli yardımlar yaptığını, bu konuda Macaristan'a da yardım edilmesini isteyerek, şunları kaydetti: ''AB Komisyon bugüne kadar birkaç ülkeye yardım etti. Yunanistan kendisine söz verilerin 1 milyar avronun yarısını aldı. İtalya 656 milyon, Bulgaristan ise 100 milyon avro aldı. Macaristan'ın da başvuru vakti geldi.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik 2 bin 522 rakımlı dağda nöbet tutuyor

Mehmetçik 2 bin 522 rakımlı dağda nöbet tutuyor

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA