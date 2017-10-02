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Macaristan'da 100 kilogramlık bomba bulundu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu.

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Macaristan Savunma Bakanlığı Basın Sorumlusu Zita Markovics tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'deki birinci bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında Rus yapımı 100 kilogramlık bomba bulunduğunu belirtti.

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki binalar, okul ve huzurevinin boşaltıldığını ifade eden Markovics, bombanın etkisiz hale getirildikten sonra Savunma Bakanlığının ilgili birimine taşınacağını aktardı.

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