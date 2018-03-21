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Macaristan'da 1000 Feet’ten Türkiye fotoğraf sergisi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, fotoğrafçı Alp Alper'in '1000 Feet'ten Türkiye' sergisi açıldı.

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Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle düzenlenen sergi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde açıldı.

Sergide, fotoğrafçı Alp Alper'in 1999'dan bu yana Türkiye üzerindeki uçuşlarda çektiği fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılışını yapan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, etkinliğin Budapeşte Fotoğraf Festivali'ne katkıda bulunduğunu, Türkiye'nin tarihi güzelliğini ve eserlerini tanıtan sergi için fotoğrafçı Alp Alper'e müteşekkir olduklarını belirtti.

Alp Alper ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının “1000 Feet’ten Türkiye” sergisi adı altında, Atina, Varşova, Berlin, Londra, Pekin, Belgrad, Paris ve New York’un yanı sıra bir çok kentte sanatseverlerle buluştuğunu ve bugün ise Budapeşte'de açılan sergiden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Alper ayrıca, bugüne kadarki çalışmalarının, “1000 Feet’ten Türkiye”, “Bir Düş Uçuşu Türkiye” ve "4 Mevsim İstanbul" adlı üç kitapta yayımlandığını ifade etti.

Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen'in yanı sıra davetliler katıldı

Sergi 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

 

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