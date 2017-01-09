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Macaristan'da 80 kişi donarak öldü

Macaristan'da soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken son dönemde 80 kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti.

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Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan soğuk hava 1985 yılında ölçülen eksi 26,5 derece soğuk rekorunu geçti. Hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde eksi 28,1 dereceyi görerek yeni bir rekora imza attı.

- ''80 kişi donarak hayatını kaybetti''

Macar Sosyal Forumu tarafından yapılan açıklamada ise Macaristan genelinde 2016 sonbaharından aralık sonuna kadar 80 kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi. Verilen bilgilerde, ölenlerin 20'sinin sokakta, 27'sinin evinde, 33'ünün ise hastaneye kaldırılırken yolda ya da hastanede yapılan müdahalelere rağmen donarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca geçen yılın aynı döneminde 45 kişinin soğuktan donarak hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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