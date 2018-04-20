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Macaristan'da Çanakkale Ve Troia sergisi

Çanakkale Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 2018 Truva yılı etkinliği kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karma sergi açtı.

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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen programda, gazeteci Haluk Şahin davetlilere Çanakkale tarihi hakkında bilgi verdi.

Belgin Şahin, Hale Gökhan ve Vahit Novruzov’un karma resim ve heykel sergisinin sanatseverlerle buluştuğu etkinliğe Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da katıldı.

Sergi, 27 Nisan 2018'e kadar ziyarete açık kalacak.

 

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