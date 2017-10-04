Macaristan'da 'Soros' karşıtı kampanya

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında afiş ve reklam filmi hazırlattı.

"Ulusal danışma: Soros planı hakkında" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sessiz kalmayalım" ifadesi kullanıldı.

Kampanya kapsamında hazırlanan ve televizyonda yayınlanmaya başlayan filmde, şu ifadeler yer aldı:

''George Soros: Dünyadaki en etkili milyarderlerden biri. George Soros'un tehlikeli planı: sınırdaki tel örgünün yıkılması, yıllık 1 milyon göçmenin yerleştirilmesi ve her bir göçmene devlet tarafından 9 milyon forint (yaklaşık 120 bin lira) verilmesi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ulusal danışma: Soros planı hakkında. Sessiz kalmayalım.''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Devlet Bakanı Janos Lazar, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Macar hükümetinin 7 Temmuz'da yaptığı Soros karşıtı kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde de "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri kullanılmıştı.