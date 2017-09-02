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Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası

Macaristan'da Yahudi soykırımının doğru olmadığını savunan kitabın yayımcısı para cezasına çarptırıldı.

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Macaristan'da mahkeme, Yahudi soykırımını inkar eden kitabın Macarca baskısını yapan yayımcıya para cezası verdi.

Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamaya göre, İsveçli bir yazarın Yahudi soykırımının doğru olmadığını savunan kitabını yayımlayıp satışını yapan yayımcı, 120 bin forint (yaklaşık bin 600 Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

Macarca'ya 2012 yılında çevrilen kitapta, soykırımın "masal" olduğunun savunulduğu ve gaz odalarının varlığının tartışıldığının aktarıldığı haberde, yayımcının suçunu kabul ettiği kaydedildi.

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