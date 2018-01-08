Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’e üç günlük ziyaret gerçekleştiriyor. 2018’de Çin’i ziyaret eden ilk devlet başkanı olan Macron, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Xi Jinping, “Kuşak ve Yol” adıyla anılan Çin’in ortaya koyduğu İpek Yolu’nu yeniden canlandırma projesi çerçevesinde işbirliğini yoğunlaştırmayı istediklerini söyledi. Jinping, Paris ile başlıca uluslararası meselelerde koordinasyonu artırmak, bu suretle küresel istikrar ve refaha daha büyük katkı sağlamak arzusunda olduklarını belirtti.

Macron ise, iklim değişikliği başta olmak üzere uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunların çözülmesine Pekin ile birlikte katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Görüşmede Macron, Çin Cumhurbaşkanı Jinping’e bir at hediye etti. Ulusal Muhafız Birliğinden emekli edilen sekiz yaşındaki atın Macron’un ziyaretinden dört gün önce Çin’e getirildiği öğrenildi. Jinping’in 2014 yılında Paris’e yaptığı ziyarette söz konusu muhafız atlarının becerilerinden çok etkilendiği, bu yüzden diplomatik jest olarak bu hediyenin seçildiği belirtildi. Hediye Çin’in uzun yıllardır yürüttüğü ‘panda diplomasisine’ bir karşılık olarak da değerlendirildi.

Pekin’in öncesinde ülkenin kuzeybatısındaki Xi’an kentine kısa bir ziyaret yapan Fransız lider, eşi Brigitte Macron ile birlikte dünyaca ünlü Terracotta askerlerinin bulunduğu müzeyi, Büyük Yabankazı Pagodası’nı ve Xi’an Ulucami’yi gezdi. Macron, burada yaptığı açıklamada, Çin’in İpek Yolu projesinin yeni bir hegemonyanın yolu olmaması gerektiğini söyledi. Kadim ipek yollarının asla sadece Çin’in olmadığını söyleyen Fransız lider, ‘‘Bu yollar paylaşılmalı, tek bir yol olmamalı” ifadesini kullandı. Çin’in iklim değişikliği konusundaki çabalarını öven Macron, ‘‘Çin sözünde durdu’’ dedi.

Heyetinde yaklaşık 60 şirket yöneticisi ile temsilci bulunan Macron’un ziyareti esnasında iki ülke arasında farklı alanlarda bir dizi anlaşmaya imza atılması da bekleniyor.

Ziyaretin gündeminde ticaret var

Macron’un Çin’e yaptığı ilk ziyaretin gündeminde ticaret önemli bir yer tutuyor. Fransa Çin’in Avrupa Birliği içindeki üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda iken, Çin ise Fransa’nın Asya’daki en büyük ticaret ortağı. Ancak Fransa, Çin karşısında 30 milyar euro ticaret açığı veriyor.