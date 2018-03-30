Macron: Münbiç'e askeri destek garantisi verdik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Suriye'nin kuzeyinin istikarar kavuşması için çalışacağız. Münbiç'e askeri destek garantisi verdik' dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili skandal açıklama geldi. Macron 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' dedi.
Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.
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