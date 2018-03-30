Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macron: Münbiç'e askeri destek garantisi verdik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Suriye'nin kuzeyinin istikarar kavuşması için çalışacağız. Münbiç'e askeri destek garantisi verdik' dedi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili skandal açıklama geldi. Macron 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' dedi.

Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Caner Toygar intihar girişiminde bulundu

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

İşte FBI ajanlarına sorulan sorular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA