Macron sahte haberlere savaş açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında yeni yıl mesajı verdi. Sahte haberlerin yayılmasından şikayetçi olan Macron, “Sahte haber yayımlandığı zaman hakime başvuru yapma imkanı verilecek. İçeriği yayımlayan hesap silinebilecek, içeriğin yayımlandığı siteye erişim engellenebilecek” dedi. Macron ayrıca Fransa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (CSA) tarafından medya kuruluşları ile yapılan anlaşmalarının yayımlanan sahte haberler nedeniyle feshedilebileceği ve durdurulabileceğini söyledi.

Macron internete verilen ilan ve içerikler hakkında, “Sosyal medyada sahte haber yaymak sadece birkaç bin avro gerektiriyor ve anonim şekilde yapılabiliyor. Artık platformlara sponsorlu içerikler verilmesi konusunda saydamlık getirilecek, böylece ilan verenlerin kimlikleri belirlenecek ve bu işler için verilen ücretler sınırlanacak” dedi.

Öte yandan yılsonunda yapılması beklenen basın reformu yasaları hakkında Macron, “Basın özgürlüğünü korumak adına yasa için gazetecilere de danışılacak” ifadesini kullandı.