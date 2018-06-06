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Macron, Trump ile telefon görüşmesini 'sosis'e benzetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile olan telefon görüşmelerinin 'sosis' gibi olduğunu ve içindekileri 'anlatmamanın daha iyi olacağını' söyledi.

  • DHA
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Israil Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin soruyu, 19´uncu yüzyılın önemli devlet insanlarından Otto von Bismarck´ın bir sözüyle yanıtladı:
 
"Bismarck´ın da daha önce dediği gibi, eğer insanlara sosislerin nasıl yapıldığı anlatılsaydı, kimse onları yemezdi. Bu yüzden insanların yemeklerin hazırlanma aşamasından çok son hallerini görmelerini isterim."
 
Trump ile aralarından gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında daha fazla konuşmayı reddeden Macron, "Paris´te konuşmak yerine harekete geçildiğini" belirtti ve Kanada´da gerçekleşecek olan G7 zirvesinde Trump ile bir araya geleceğini vurguladı.
 

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