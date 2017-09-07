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Macron: Türkiye AB'den uzaklaştı ama ilişkiler kopmamalı

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son aylarda AB'den uzaklaştığını ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini söyledi.

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Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son aylarda AB'den uzaklaştığını ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini söyledi.

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