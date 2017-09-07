Macron: Türkiye AB'den uzaklaştı ama ilişkiler kopmamalı
Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son aylarda AB'den uzaklaştığını ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini söyledi.
Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin son aylarda AB'den uzaklaştığını ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini söyledi.
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