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Macron ve Trump telefonda Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmesinde Macron'un, Trump'a, "Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş ve DEAŞ'ın bölgede yeniden canlanmasının önlenmesi hedefinden bahsettiği ve hiçbir gücün bu hedeflerin yakalanmasına engel olmaması gerektiğini söylediği" vurgulandı.

DEAŞ'ın bölgedeki istikrar kadar Fransa ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına da tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "iki ülkenin DEAŞ'a karşı mücadeleyi uluslararası koalisyon çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede, Macron'un 23-25 Nisan'da düzenleyeceği ABD ziyaretinin de ele alındığı bildirildi.

 

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