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Macron'a kamuoyu desteği düşüşü sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında kamuoyunda duyulan memnuniyet oranındaki düşüşün devam ettiği bildirildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında kamuoyunda duyulan memnuniyet oranındaki düşüşün devam ettiği bildirildi.

YouGov France araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, mayıs ayında iktidara gelen Macron'dan memnun olan Fransızların sayısı, ağustos ayı sonu itibarıyla hızla azalmaya devam ediyor.

Temmuz ayında yüzde 36'lar seviyesinde olan 39 yaşındaki Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olanların oranı, yüzde 30 seviyesine indi.

Aynı araştırmaya göre temmuz ayında yüzde 37 olan Başbakan Edouard Philippe'e kamuoyu desteği ise yüzde 32'ye geriledi.

Emmanuel Macron'un durumu, önceki cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile karşılaştırıldığında kamuoyu desteğinin daha hızlı düştüğü görülüyor.

Basınla zaman zaman sorunlar yaşayan Macron, medyayla iletişim stratejisi konusunda geçtiğimiz ay bazı değişiklikler yapmış, yeni bir sözcü atamış ve periyodik basın açıklamaları yapmaya karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Macron'a destekteki bu düşüşte, hükümetin İş Yasası'nda planladığı değişikliklerin de etkili olduğu tahmin ediliyor.

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