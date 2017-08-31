Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macron'dan Afrika için 11 kişiden oluşan ekip kurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika üzerine çalışmalar yapılması için 11 kişiden oluşan ekip kurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika konusunda çalışmalar yapılması için ekip oluşturdu.

Macron'un daha çok sivil toplum örgütleri üyeleri arasından oluşturduğu ekipte 11 kişi yer alıyor.

Ekiptekiler arasında Benin'in eski futbol takımı kaptanı Jean-Marc Adjovi-Boco, Kenyalı araştırmacı Yvonne Mburu, Fransız avukat Yves-Justice Djimi, Benin'in eski Paris Büyükelçisi Jules-Armand Aniambossou da bulunuyor.

Ekibin, Afrika'daki gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Macron'a danışmanlık yapması amaçlanıyor.

Ekibin, Macron'un Afrika ülkelerine yapacağı ziyaretlerdeki konuşma metinlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere ülkenin Afrika ile ilgili politikalarının belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

Fransa, daha önce sömürgelerinin bulunduğu ve büyük bir kısmında halen Fransızcanın kullanıldığı Afrika kıtasına politik ve askeri açıdan çok önem veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA