Macron'u korumak için 50 ilave polis görevlendirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Elysee Sarayı için güvenlik önlemleri arttırıldı.

Fransız medyasında yer alan ve resmi yetkililere dayandırılan haberlere göre, herhangi bir terör saldırısına karşı Macron'un korumalarına destek olmak için bundan sonra 50 ilave polis Macron'un şehir içindeki temaslarına eşlik edecek.

Diğer taraftan araçlı saldırılara karşı kullanmak amacıyla Saray'ın girişinin bulunduğu Faubourg Saint-Honore caddesindeki yola arabaların geçişini engelleyen elektrikli demir engeller yerleştirilmeye başlandığı görüldü.

Bu önlemlerin terör tehdidine karşı alındığı, en son 19 Haziran'da Macron'un aracı Champs-Elysees (Şanzelize) caddesinden geçerken, bir kişinin arabasından inerek Macron'u koruyan jandarmalara müdahale ettiği, bunun da güvenlik açığı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

Muhabir : Murat ÜnlüYayınlayan : Ülkü P. Karakuş