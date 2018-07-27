Macron’un koruması: Yanlış yaptım

Paris’te 1 Mayıs gösterilerine Emniyet Müdürlüğü’nden bir polisin daveti üzerine ve Macron’un Özel Kalem Müdürü Patrick Strozda’nın izni ile gözlemci olarak katıldığını belirten Benalla, “Cumhurbaşkanı’na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bu gösteriye gözlemci olarak katılmamalıydım” dedi. Elysee Sarayı, olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Benalla’yı görevden almıştı.