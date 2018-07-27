Macron’un koruması: Yanlış yaptım
1 Mayıs gösterileri sırasında yerde yatan bir genci darp ettiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski özel kalem müdür yardımcısı ve yakın koruması Alexandre Benalla, Le Monde gazetesine konuştu.
Paris’te 1 Mayıs gösterilerine Emniyet Müdürlüğü’nden bir polisin daveti üzerine ve Macron’un Özel Kalem Müdürü Patrick Strozda’nın izni ile gözlemci olarak katıldığını belirten Benalla, “Cumhurbaşkanı’na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bu gösteriye gözlemci olarak katılmamalıydım” dedi. Elysee Sarayı, olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Benalla’yı görevden almıştı.
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