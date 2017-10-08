Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macron'un popülaritesi ilk kez yükseldi

Fransa Cumhurbaşkanı François Macron'u destekleyenlerin oranı ilk kez yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elabe araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Macron'un popülaritesi geçen aya göre 3 puan artarak yüzde 40'a çıktı.

Macron'un popülaritesi, seçmenlerin yüzde 65'inin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildiği mayıs ayından bu yana düşüşteydi.

Araştırma sonuçları, Fransızların yüzde 54'ünün Macron'un ülke sorunlarına çözüm bulacağına inanmadığını gösterdi.

Son dönemde çalışma yasasındaki düzenlemeler nedeniyle "zenginlerin cumhurbaşkanı" eleştirilerine maruz kalan Macron, eski cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile karşılaştırıldığında popülaritesi en çok düşen cumhurbaşkanı olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA