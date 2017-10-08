Macron'un popülaritesi ilk kez yükseldi

Elabe araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Macron'un popülaritesi geçen aya göre 3 puan artarak yüzde 40'a çıktı.

Macron'un popülaritesi, seçmenlerin yüzde 65'inin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildiği mayıs ayından bu yana düşüşteydi.

Araştırma sonuçları, Fransızların yüzde 54'ünün Macron'un ülke sorunlarına çözüm bulacağına inanmadığını gösterdi.

Son dönemde çalışma yasasındaki düzenlemeler nedeniyle "zenginlerin cumhurbaşkanı" eleştirilerine maruz kalan Macron, eski cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy ile karşılaştırıldığında popülaritesi en çok düşen cumhurbaşkanı olmuştu.