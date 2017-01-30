Madagaskar'da yolcu taşıyan TIR devrildi: 47 ölü
Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan TIR nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Başkent Antananarivo'nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesi yetkilisi Lova Andriamanantsoa, AA muhabirine açıklamasında, kurallara aykırı olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir TIR'ın Anjozorobe'deki Mananara nehrine düştüğünü bildirdi.
Andriamanantsoa, ilk belirlemelere göre kazada aralarında çocukların da olduğu en az 47 kişinin öldüğünü, 11'i ağır 24 kişinin yaralandığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan görgü tanıkları, aşırı hız nedeniyle devrilen araçtaki çok sayıdaki kişinin düğünden döndüğünü önü sürdü.
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