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Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama

İspanya'nın başkenti Madrid'de, hava kirliliğini azaltmak için ilk kez trafikteki araç sirkülasyonuna sınırlama getirildi.

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Madrid Belediye Başkanı Yardımcısı Marta Higueras, plaka numarası çift sayıyla biten araçların, perşembe günü sabah saat 6.30 ile 9.00 arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, havaya salınan azotdioksit miktarını azaltmak için trafiğe çıkan araçlara kısıtlama getirildiği kaydedildi.

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında alınan ve yürürlükte olan önlemler arasında, kent sakini olmayanların caddelere araç park etmemesi ve düşürülen hız limiti bulunuyor.

C40 Kentleri olarak da bilinen Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun ay başında Meksika'da düzenlediği zirveye katılan Paris, Meksiko, Madrid ve Atina belediye başkanları yayımladıkları ortak bildiriyle dizel yakıtlı araçları 2025 itibarıyla trafikten tamamen men etmeyi taahhüt etmişti.

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