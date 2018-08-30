Maduro, ülkeyi terk eden vatandaşlarına 'Vatanınıza dönün' çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik nedenlerle ülkeyi terk ederek komşu ülkelere sığınan vatandaşlarının geri dönmesi için çağrı yaptı.

Yaşanan göç sıkıntısından bölgedeki hükümetleri sorumlu tutan Maduro, "Muhalefet ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Ve bazı ülkelerdeki sağcı hükümetler de onlara ''gelin'' diyor.'' dedi.

Ülkeyi terk eden göçmenlerin ''Ayrımcılığa maruz kalıyoruz, bize zulmediyorlar'' diyerek şikayetçi olduklarını belirten Maduro, ''Buradaki mal varlıklarını satarak Kolombiya'da ekonomik köle oldular.'' dedi.

Maduro göç eden vatandaşlarına, ''Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın. Dönüp vatanınızda yaşayın'' çağrısı yaptı.