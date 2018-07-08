Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocukların 6’sı kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde yaptıkları gezi esnasında antrenörleri ile birlikte bir mağarada mahsur kalan 12 çocuktan 6’sının kurtarıldığı öğrenildi. Bir futbol takımının üyeleri olan grubun geri kalan üyeleri için 10 ila 20 saat içerisinde yeni bir operasyon başlatılacağı aktarıldı. Çocukların bazılarının yüzme bilmemesi ve yaşlarının dalışa uygun olmaması sebebi ile yüksek risk altında başlatılan kurtarma operasyonun ilk kısmı yaklaşık 9 saat sürdü. Operasyon kapsamında önce 2, daha sonra ise 4 çocuk olmak üzere toplamda 6 çocuk mağaradan sağ olarak çıkarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, durumları hakkında net bir bilgi verilmedi. Operasyonun ikinci kısmında ise kalan çocukların üçerli gruplara ayrılarak çıkarılması bekleniyor.

24 Haziran'da kaybolan ve yaşları 12-16 arasında değişen çocukların yeri kaybolduktan 9 gün sonra tespit edilebilmişti. Takımın kaybolduğu mağaranın bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar sonucu su dolması ile birlikte 12 çocuk ve antrenörleri kayboldukları mağarada mahsur kalmıştı.