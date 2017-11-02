Mahkemeden Puigdemont hakkında tutuklama ve iade emri kararı

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık girişimleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetimi hükümeti üyelerinin ifadeleri alındı.

Eski Katalonya hükümetinin 14 üyesinden 9'u, Madrid'deki Ulusal Mahkemeye giderek ifade verdi ancak Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 4 eski Katalan bakan mahkemeye gitmedi.

Ulusal Mahkeme Savcılığı, mahkemeden Puigdemont ve diğer 4 eski bakanlar Antoni Comin (Sağlık), Clara Ponsati (Eğitim), LLuis Puig (Kültür) ve Meritxell Serret (Tarım) hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasını istedi.

Savcılık, ayrıca ifade veren ancak sadece avukatların sorularını yanıtlayan 8 eski Katalan bakanın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanını doğru bulmadığı için 26 Ekim'de istifa eden eski bakanlardan Santi Vila hakkında ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanması talebinde bulunuldu.

Tutuklanmalarına karar verildi

Ulusal Mahkeme, savcının talebi üzerine Belçika'da bulunan Puigdemont ve diğer 4 eski bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, ifade veren 8 eski Katalan bakanın tutuklu, Vila'nın ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. 8 eski bakanın, kısa süre içinde cezaevine nakledilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, halen görevlerini sürdüren Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkındaki soruşturma, savunma avukatlarının talebi üzerine 9 Kasım'a ertelendi.

Yüksek Mahkeme, mahkemeden ayrılıp Barselona'ya dönen Forcadell ve diğer 5 üyenin, 9 Kasım'a kadar polis gözetiminde tutulmasına karar verdi.