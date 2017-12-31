Mahmud Abbas: Olağanüstü oturum düzenleyeceğiz

Abbas, Fetih Hareketi'nin kuruluşunun 53. yıl dönümü dolayısıyla devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Filistin halkının, ABD'nin İsrail yanlısı bir tutumla öncülük yaptığı yeni bir meydan okumayla ve Kudüs'ün statüsüne, hukuki ve tarihsel konumuna saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kudüs'e yönelik komplonun geçerliliği olmadığını, Filistin halkının, haklarına ve değişmez değerlerine dokunulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin Merkez Konseyi, yakın zamanda Kudüs şehrinin korunması kapsamında kesin kararların alınması ve bazı stratejik meselelerin tartışılması için olağanüstü bir oturum düzenleyecek." dedi.

Abbas, ABD'nin, Kudüs'e ilişkin kararıyla uluslararası ve meşru hukuku ihlal ettiğini, İsrail-Filistin barış sürecindeki ara buluculuk selâhiyetini de kaybettiğini vurguladı.

Washington'un bu kararı karşısında uluslararası güçlerin harekete geçirildiğine işaret eden Abbas, bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği zirvelerinin düzenlendiğini ve bu toplantılarda büyük bir desteğin sağlandığını hatırlattı.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ise ABD'nin Kudüs kararının geçersiz ve hükümsüz olduğu kapsamında uluslararası bir görüş birliği edinildiğini kaydederek, "Bize yönelik diktelere 'hayır' diyoruz." diye konuştu.

- "Barış, işgalin bitmesiyle başlar"

Filistin yönetiminin, uluslararası tüm kurum ve anlaşmalara katılmak için diplomatik ve siyasi çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Abbas, "Barış, ebedi başkenti Kudüs olan Filistin topraklarındaki işgal ve yerleşim birimlerinin son bulması, mülteciler ve esirler başta olmak üzere tüm meselelerin nihai şekilde çözüme kavuşmasıyla başlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Abbas, Filistin meselesinde uluslararası meşru kararlara dayalı kapsayıcı ve adaletli bir çözüme olan bağlılıklarını vurgulayarak, "Bu konuda bazı kırmızı çizgiler ve tutumumuzu oluşturan değişmez değerler bulunuyor. Hiç kimse bunları aşamaz." dedi.

Uluslararası meşru kararlar ve Arap Barış girişimi haricinde İsrail ile aralarında bir çözüm olmayacağını anlatan Abbas, İsrail'in Filistin ve Arap topraklarındaki işgali sonlandırmasına bağlı Arap Barış girişiminin her şeyden önce geldiğini belirtti.

Abbas, Apartheid (ırkçı ayrımcılık sistemi) rejim, yetkisiz güç ve bedelsiz işgalin olduğu halihazırdaki durumun devam etmeyeceğini bildirerek, İsrail'e şöyle seslendi:

"Halkımıza, topraklarımıza ve kutsal değerlerimize yönelik saldırgan tutumunuzu ve siyasetinizi çok geç olmadan yeniden gözden geçirin."

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin engelli Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'yı (29) öldürmesini, çocuk yaştaki Ahed et-Temimi ile Fevzi el-Cuneydi'yi gözaltında tutmasını da kınadı.