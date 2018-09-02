Mahmud Abbas: Trump'ın Ortadoğu ekibi Filistin-Ürdün Konfederasyonu kurmayı önerdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas pazar günü yaptığı konuşmada, Trump'ın Ortadoğu ekibinin kendisine, Filistin-Ürdün Konfederasyonu kurmayı teklif ettiğini söyledi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Ramallah'ta İsrail'deki solcu hareketlerden "Şimdi Barış Hareketi" ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Abbas, kendisine bu öneriyi getirenlerin Trump'ın damadı Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblaatt olduğunu söyledi.

Ancak İsrail'in de katılması durumunda 3'lü konfederasyonu kabul edeceğini söyleyen Abbas, "Ürdün ve İsrail ile beraber 3'lü konfederasyon istiyorum ve İsrail'den bu teklifi kabul etmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.