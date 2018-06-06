Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Üsküp'te iftar verdi

İftara Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, İran'ın Üsküp Büyükelçisi Hossein Karimi, Bosna Hersek'in Üsküp Büyükelçisi Lepa Babic, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı İvanov, yaptığı selamlama konuşmasında, kendisi ve kabinesinin bu yıl dokuzuncu kez iftar tertiplediğini ifade etti.

Bunu Makedonya'daki Müslümanlara yönelik bir saygı olarak nitelendiren İvanov, "Atalarımızın uyguladığı ve bizden sonrakilerin de devam ettirmesini temenni ettiğim bir gelenek." dedi.

Oruç tutmanın sadece yemekten uzaklaşmak ve karakterini terbiye etmek değil, dinine, yakınlarına ve dostlarına saygı göstermek olduğunun altını çizen İvanov, "İslam'ın beş şartından biri olarak bu oruç ve duanın siz ve ailelerinize mutluluk, sağlık, şans ve bereket getirmesini dilerim." değerlendirmesinde bulundu.